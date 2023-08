"Governo al lavoro con cifre importanti"

Continua il botta e risposta tra Regione e Governo sul tema dei ristori. A tre mesi dai drammatici eventi calamitosi che hanno causato ingenti danni in città e altrettante catastrofiche frane nei territori collinari. Sui bilanci comunali gravano le spese per le opere in somma urgenza, molti privati sono ancora fuori dalle proprie case, tante imprese sono state duramente colpite, decine non sono ancora riuscite a ripartire, e poi c’è il capitolo riguardante la ricostruzione che appare quantomai onerosa. Circostanze che la senatrice Marta Farolfi conosce personalmente visto che settimanalmente divide i propri impegni tra il Comune di Brisighella, di cui è vicesindaco, e Palazzo Madama. Nelle ultime ore Farolfi ha sostenuto l’operato del governo "sono state messe già a disposizione cifre importanti, – ha detto –, e come ha affermato il ministro Musumeci e la presidente Meloni man mano che ce ne sarà bisogno ne saranno stanziate altre. Per il momento siamo a quasi 5 miliardi, di cui 2 stanziati nelle 72 ore successive agli eventi, e altri 2 miliardi e 741 milioni inseriti nel decreto ricostruzione. Io credo che una risposta così tempestiva e con risorse così importanti non sia mai stata data da nessun governo. Si pensi che una finanziaria si attesta su 30 miliardi e che per la ricostruzione dopo il sisma del 2012 in Emilia furono stanziati alcune centinaia di milioni in prima battuta, e per la ricostruzione complessivamente 6 miliardi".

Per la senatrice di Fratelli d’Italia una ulteriore risposta potrà essere data dai fondi europei. "Il governo su questo è al lavoro – ha assicurato –, il ministro Fitto nella propria relazione di due settimane fa ha detto chiaramente che si sta lavorando con l’Europa per utilizzare i fondi europei. È molto probabile quindi che anche da lì arriveranno risorse". Molti sindaci e l’istituzione regionale hanno però manifestato forti preoccupazioni su questo punto. La vicesindaca di Brisighella invece è fiduciosa "i soldi arriveranno – ha puntualizzato –. Adesso è tutto nelle mani di Figliuolo che dovrà stabilire le procedure su come verranno distribuite le risorse stanziate. Il commissario alla ricostruzione dovrà verificare i danni effettivi distinguendoli da quelli pregressi e inoltre dovrà stabilire le priorità". Sui tempi di intervento le amministrazioni locali hanno sollecitato a più riprese l’azione del governo. "Il punto però – ha evidenziato la senatrice – è che nella gestione della calamità ci sono due fasi: quella di emergenza e quella della ricostruzione. Ora si è iniziato ad attaccare il governo, che anche nell’ultimo consiglio dei ministri ha stanziato altri 149 milioni, creando allarmismi sui ristori. Un modo, a mio avviso, per distrarre i cittadini da quelle che sono le vere responsabilità. I danni dell’alluvione potevano essere ridotti con la dovuta prevenzione. Sulle risorse necessarie sono al lavoro anche i ministeri. Arriveranno, e i lavori dovranno essere rendicontati. Sicuramente saranno ristorati anche i comuni che hanno eseguito i lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza il territorio. Sarebbe poi il caso di smettere di polemizzare e di collaborare con il Generale Figliuolo nell’interesse dei nostri cittadini".

d.v.