’Gramsci gay’ al Teatro Socjale

Andrà in scena stasera alle 21 al teatro Socjale (in via Piangipane 153, a Piangipane), lo spettacolo ’Gramsci gay’, di Iacopo Gardelli, regia Matteo Gatta, con Mauro Lamantia, prodotto da Studio Doiz, vincitore della Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2022. Lo spettacolo riflette sul rapporto fra politica e indifferenza, impegno e disillusione. Siamo nel 1920. Lo sciopero delle lancette – duecentomila lavoratori pronti a instaurare la rivoluzione comunista in Italia – è stato un grande fallimento. Un Antonio Gramsci non ancora trentenne si confronta con

gli operai torinesi per convincerli che la strada dell’agitazione è ancora quella giusta da percorrere. Si arriva, con un salto temporale, al 2019. Su un muro del carcere di Turi viene imbrattato un famoso murales dedicato a Gramsci: una mano anonima ha scritto gay sulla fronte del grande politico e filosofo marxista italiano. Intero 12 euro, ridotto 10; gratis gli universitari.