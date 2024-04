Gramsci sul palco, tutto esaurito

Stasera, alle ore 21, alla Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 9), la compagnia Studio Doiz presenta lo spettacolo ’Gramsci gay’, scritto da Iacopo Gardelli, interpretato da Mauro Lamantia e diretto da Matteo Gatta. La pièce, che per l’occasione ha già registrato il tutto esaurito, è una co-produzione di Studio Doiz e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Scene e costumi a cura di Gaia Crespi, voce e tecnica di Mattia Sartoni. Si tratta dello spettacolo vincitore della borsa teatrale ’Anna Pancirolli 2022’. "Se da una parte – si legge nella presentazione dello spettacolo – l’icona di Gramsci è ancora vessillo di una sinistra che professa i valori dell’antifascismo, della lotta operaia,, dall’altra viene da chiedersi se i millennials si riconoscano veramente in quella fiducia cieca nella politica come strumento di emancipazione".