Gran fondo del sale con 3000 partecipanti. Senni firma il bis

Cervia ha ospitato la 27ª edizione della Granfondo Via del Sale, storico appuntamento del ciclismo italiano che si è concluso con un enorme successo di pubblico e di partecipazione. Il via alla gara, ieri mattina di fronte al Fantini Club, da parte dell’assessore allo Sport di Cervia, Michela Brunelli. Favorita da una splendida giornata di sole, con il mare a fare da sfondo alla partenza, sono stati più di 3.000 i partecipanti. Due i percorsi della sfida ideata da Claudio Fantini: il Percorso Riopietra di 148 chilometri, e il Percorso Montecavallo di 108 chilometri. La gara più lunga è stato vinta, per il secondo anno consecutivo, da Manuel Senni del Team Crainox in 3 ore 46’ 08’’ su Federico Pozzetto (MG.K Vis -Promotech), terzo Enrico Filippi, ancora del MG.K Vis -Promotech.

Tra le donne, successo per Giulia Medri (MG.K Vis -Promotech) in 4 ore 09’ 03’’, davanti a Erika Jesenko e Michela Bergozza. Il percorso medio è stato vinto da Fabio Piancastelli (Imola) in 2 ore 40’ 59’’ davanti a Matteo Fontanelli e Alessandro Savelli. In campo femminile la vittoria è andata ad Michela Gorini (Fausto Coppi) in 2 ore 53’’ 36’’davanti ad Alessia Bortoli e Anna Cadorin. All’Expo della 27ª edizione della Granfondo Via del Sale era presente anche l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (foto), davanti al Fantini Club, con l’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS che, attraverso il Comitato Aned Sport, si occupa della promozione dello sport nei trapiantati. In gara alla Granfondo anche una squadra con il logo Ammp Odv.

u.b.