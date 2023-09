Conselice ha 'salutato' il passaggio del Gran Premio Nuvolari

Conselice (Ravenna), 17 settembre 2023 - Una bella giornata di fine estate e soprattutto tante persone hanno fatto da cornice questa mattina al passaggio, a Conselice, alla terza e conclusiva tappa della 33ª edizione del Gran Premio Nuvolari, evento internazionale di regolarità per auto storiche.

La manifestazione, partita venerdì da Mantova, ha visto la partecipazione di 275 auto storiche provenienti dai numerosi Paesi in rappresentanza di tutti i continenti.

Le auto in gara

Ben 49 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti.

Ad attendere e salutare, lungo la centrale via Garibaldi dove era previsto un ‘controllo a timbro’, i gentlemen drivers , c’era anche il sindaco Paola Pula. Lungo un percorso di 1.130 km, gli equipaggi in questi tre giorni hanno attraversato Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria.

Come da consolidata tradizione, il numero 1 è stato riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il mitico Tazio Nuvolari, icona senza tempo e sportivo leggendario che ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia dell'automobilismo del XX secolo.

Il percorso

Tornando alla tappa odierna, i gentlemen driver, partendo da Rimini e dopo essersi confrontati con le temutissime prove cronometrate di Meldola, sono passati da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri e in pista a Imola, all’interno dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Gli equipaggi sono poi giunti a Conselice per poi rientrare a Mantova passando passando per Argenta e Ferrara.