Granarolo Effimero: racconti, arte, cucina

Granarolo Effimero: racconti, di arte, sogni e cucina. Da poco più di un anno hanno preso il via le attività di un gruppo informale di volontari che, in seno all’associazione granarolese ’Stareinsieme’, hanno costituito il ’Progetto Museo diffuso di Granarolo’. Tale progetto, incoraggiato anche dall’amministrazione comunale che ha patrocinato e sostenuto alcune azioni, intende recuperare e valorizzare tradizioni, arti, storie di questa frazione di Faenza allo scopo di rendere

il luogo attrattivo non solo per la popolazione locale, ma anche per visitatori esterni il cui interesse potrebbe dare nuova vitalità a questo quartiere.

Nel corso di quest’anno si sono già svolte diverse iniziative, tra cui visite guidate, inaugurazioni di tre murales nella frazione faentina e ’passeggiate poetiche’. La prossima iniziativa è prevista per venerdì 20 e sabato 21 giugno è si chiamerà ’Granarolo Effimero - Teatro in-stabile di racconti, di arte, sogni e cucina’.

L’evento, organizzato e coordinato da MDG e dall’associazione Primola Cotignola, si presenterà anche come anteprima, ’in stile granarolese’, dell’Arena delle Balle di Paglia, di Cotignola, puntando sia a raccontare,

con piccole scene teatrali lungo le vie del paese, personaggi granarolesi vissuti alla fine dell’Ottocento, sia a dare maggiore visibilità e lustro alla ultra cinquantennale tradizione dell’esecuzione dei Tappeti di segatura che decoreranno le vie del paese in occasione della festa e della processione del Corpus Domini.

Le due serate punteranno a valorizzare in particolare anche la figura di Maddalena Venturi, che per l’occasione sarà raccontata dall’attrice e autrice teatrale Elena Bucci.

Granarolo e il suo centro saranno allestiti a festa, con la presenza di alcuni gruppi musicali, un concerto

d’organo in chiesa, mostre, visite guidate ai luoghi che custodiscono le storie più caratteristiche, valorizzazione dei murales e dei siti già presenti nel percorso MDG, visita guidata alla chiesa eseguita dal parroco don Claudio Platani e non mancheranno proposte culinarie organizzate dalle principali associazioni di volontariato granarolesi.

Nella serata di venerdì 20 giugno si terrà anche un concerto di Josephine Foster, cantante folk americana proveniente dal Colorado.

L’evento è patrocinato sia dal Comune di Faenza che dal Comune di Cotignola, in quanto rientra nel programma dell’Arena delle Balle di paglia.