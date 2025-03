Granarolo faentino si colora d’arte

Ha un nuovo volto il muro esterno al campo sportivo di Granarolo Faentino, dove da alcuni giorni sono comparsi i murales dipinti dall’artista australiana Marina Strocchi, frutto della ricerca pluridecennale che la pittrice ha compiuto fra le comunità aborigene della parte interna del continente dell’emisfero sud. A legare Granarolo e l’arte aborigena sono le origini familiari di Marina Strocchi, figlia di quel Giacomo Strocchi che lasciò la frazione faentina nel Dopoguerra per raggiungere Melbourne. Nel suo passato c’era probabilmente una turbolenta opposizione al fascismo, che culminò con l’adesione alla Resistenza - con la famiglia lui non si aprì mai a grandi confidenze su quel periodo, e quest’ultima rispettò sempre la sua scelta. Strocchi non era un giovane come tutti gli altri: "Già da ragazzo

– ha ricordato Mario Baldini, dell’associazione cotignolese Primola, alla presentazione del progetto – nonostante la scarsa istruzione, era accanitamente appassionato di letteratura americana, di cui si riforniva nelle librerie di Firenze".

La sua curiosità per un mondo diverso da quello in cui era cresciuto è forse il punto di contatto più evidente con l’opera della figlia Marina, che da giovanissima lasciò Melbourne per trasferirsi ad Alice Springs e proseguire sul campo, tra le popolazioni del Northern Territory, la sua ricerca sull’arte indigena. L’opera di Marina Strocchi è entrata a far parte del Museo Diffuso di Granarolo Faentino in contemporanea con altri due murales, fra cui quello dedicato alla decoratrice Maddalena Venturi, realizzato dall’artista riminese Giulia Dall’Ara, nell’ambito del Sorelle Festival, sul muro esterno dell’azienda O.r.i. L’ampliamento del Museo Diffuso verrà celebrato all’inizio dell’estate con una speciale anteprima granarolese dell’Arena delle Balle di Paglia, che si tiene nella confinante Cotignola. Le tre opere verranno inaugurate oggi: a partire dalle 16 toccherà al murales di Giulia Dall’Ara dedicato a Maddalena Venturi, mentre alle 17.30, dopo un tour nei luoghi di Granarolo toccati dalla storica decoratrice, sarà la volta della presentazione al pubblico dell’opera di Marina Strocchi. Alle 18.30 verrà infine svelata l’opera dell’artista Giovanni Liverani in via Zanzi.

Filippo Donati