Granarolo si accende: tante iniziative

Granarolo si accende per due notti di festa, arte e storie: questa sera e domani il paese si trasformerà in un palcoscenico vivace dove arte, sogni, sapori della cucina locale e racconti di un tempo che fu si mescoleranno. Oggi alle 19 l’apertura dei punti di ristoro e l’inizio degli spettacoli al Teatro in-stabile e all’MDG. Poco dopo, Don Claudio vi accompagnerà in una visita guidata alla chiesa. Alle 19:30 si accenderanno le luci per la Mostra Memorie Sintetiche #1, un’anticipazione dell’inaugurazione del Bar Sport prevista per il giorno dopo, curata da Carlo Chiusi. Dalle 20, e di nuovo alle 23, i granarolesi prenderanno la parola nei cortili, condividendo storie e aneddoti. Eventi anche domani.