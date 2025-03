Granarolo, tre murales per il museo diffuso

Tre murales vanno ad arricchire il Museo diffuso di Granarolo, nato dalla collaborazione tra l’associazione Primola Cotignola – storica organizzatrice dell’Arena delle Balle di Paglia – l’associazione Starinsieme e il Comune di Faenza. Due dei murales sono dedicati a figure inimitabili della storia locale: a quello che comparirà sulla facciata dell’impresa O.r.i., con protagonista la decoratrice di carri Maddalena Venturi, opera realizzata nella cornice del Sorelle Festival, si aggiungerà infatti il murales cui darà vita l’artista australiana Marina Strocchi, pittrice di fama internazionale tornata solo di recente nel paese d’origine del padre – Granarolo appunto – da cui Giacomo Strocchi si allontanò nel Dopoguerra per trasferirsi in Australia, per la precisione a Melbourne. "Giacomo Strocchi fu una persona straordinaria già in vita – ricorda Mario Baldini di Primola –. Basti pensare che, pur sostanzialmente privo di istruzione, già in giovane età era abituato a leggere i grandi scrittori e poeti americani, di cui si procurava i testi in lingua originale a Firenze. Sua figlia ha percorso strade altrettanto poco battute, avendo spinto la sua arte fin nei deserti dell’Australia centrale, per raccontare i paesaggi e i popoli che li abitano. Ed è proprio per questo che abbiamo voluto una sua opera a Granarolo: questo progetto ha un obiettivo di valorizzazione della ricchezza paesologica. Ecco cosa tiene assieme l’arte di Marina Strocchi e il saper fare di cento anni fa di Maddalena Venturi e della tradizione dei ‘carradori’". Le tre opere verranno presentate al pubblico il 30 marzo: si inizierà alle 16 in piazza Manfredi, per poi percorrere via Oriani, dove si trovava l’abitazione di Maddalena Venturi, e verso l’azienda O.r.i. di Annamaria Altini, che continua la tradizione dei carradori realizzando rimorchi e piattaforme. Qui, in concomitanza con il finissage organizzato da Sorelle Festival, verrà inaugurato il murale dedicato a Maddalena Venturi, realizzato dall’artista Giulia Dall’Ara sul muro di cinta dell’azienda. Da qui si procederà con l’illustrazione dell’itinerario turistico-culturale dedicato a Maddalena Venturi e alle botteghe dei carradori. Successivamente, alle 17.30 circa, sarà inaugurata l’opera di Marina Strocchi al campo sportivo Ragazzini per poi concludere il percorso con la terza inaugurazione, alle 18.30, del murale in via Zanzi dipinto dall’artista Giovanni Liverani. L’unione tra Cotignola e Granarolo non si ferma qui: per la prima volta, diciassette anni dopo la sua prima edizione, l’Arena delle Balle di Paglia ‘valicherà’ il Senio per sbarcare a Faenza, con un’anteprima in programma a giugno.

Filippo Donati