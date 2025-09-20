Granchi blu a riva. Tra Marina e Punta: "Fenomeno naturale legato ai fondali"

I granchi blu vengono a riva: un fenomeno naturale legato all’ossigenazione dei fondali, spiegano da Arpae. Il fenomeno è stato osservato in questi giorni soprattutto tra Marina di Ravenna e Punta Marina, oltre che in alcune località del Ferrarese come Lido di Volano e Lido di Spina. La prima spia del fenomeno è stato il maggiore viavai di gabbiani sulla battigia, ma il fenomeno in questi giorni ha trovato grande eco anche sui social. È "riconducibile a precise condizioni ambientali", confermano i tecnici dell’Agenzia di protezione ambientale. I riflettori sono puntati sulle estese aree a ridotto o assente contenuto di ossigeno (condizioni di ipossia e anossia) nei fondali marini antistanti al tratto di costa centro-settentrionale della regione, specialmente appunto al largo del litorale ravennate. Si tratta di "un fenomeno ricorrente in questo periodo, legato al processo di eutrofizzazione che interessa spesso – ricorda Arpae – le acque del nord Adriatico. Nel giro di qualche giorno la situazione potrebbe migliorare con il cambiamento delle condizioni meteo-marine, che porteranno a un maggiore rimescolamento delle acque e a un incremento dei livelli di ossigenazione del fondale". Da qui arriva lo stress del granchio: i crostacei, in particolare le femmine che si spostano dalle acque salmastre a bassa o media salinità verso il mare, per la riproduzione nei periodi più caldi, si sono imbattuti in queste aree prive di ossigeno. Per sopravvivere, sono stati costretti a una migrazione forzata verso acque più ossigenate, una dinamica ecologica nota che si osserva anche per altre specie ittiche di fondale, "trovando rifugio nella fascia d’acqua più superficiale e vicina a riva, dove hanno trovato anche abbondanza di cibo", spiegano ancora gli esperti di Arpae.

Un altro fenomeno osservato in questi giorni sulle nostre coste è "una moria di pesci spiaggiati sulla riva del mare, in particolare nella zona di Punta Marina – segnala Gianfranco Spadoni, consigliere comunale di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia –. Addirittura si parla di numerosi pesci e crostacei ricoperti in molti casi da una schiuma bianca che ovviamente incuriosisce i residenti, ma nel contempo crea una giustificata preoccupazione. Tra l’altro, in molti casi si assiste al prelievo di queste specie acquatiche con il probabile intento di farne un uso commestibile, senza nessuna garanzia sotto l’aspetto della salubrità".

Spadoni chiede al sindaco di fare luce : "Arpae attribuì in passato questi fenomeni a fattori come le alte temperature e la fioritura di alghe o a eventi specifici, come l’alluvione – prosegue –, ma ora appare difficile ricondurre la causa a tali aspetti. Legittima dunque la preoccupazione dei cittadini, che confidano in un’accurata analisi delle acque e nella ricerca puntuale del perché nel tentativo di porre rimedio. Si ritiene che il sindaco, massima autorità volta alla tutela della salute dei cittadini, promuova ogni azione utile per fare luce sugli interrogativi in questione. E in particolare si chiede che vengano eseguite le analisi delle acque in capo a Snam a ridosso del rigassificatore".