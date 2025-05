Grand Hotel, niente pista: "Perplessi della modifica"

Era il 22 aprile 2024 quando il Consiglio comunale deliberava il nullaosta al rilascio del permesso di costruire, convenzionato in deroga alle norme del Pug vigente, per trasformare il Grand Hotel di Cervia, ormai in stato di abbandono, nel primo condhotel della città. Il progetto dell’intervento di riqualificazione prevede, sostanzialmente a volume e superficie totale invariato, 26 camere a uso ricettivo (18 nel Grand Hotel e 8 nella residenza) e 9 alloggi a uso abitativo (nella residenza). A fronte del nullaosta, la società Spem srl – quale soggetto attuatore – si impegnava a investire 402.913 euro per il miglioramento della pista di atletica come onere di urbanizzazione secondaria.

Da questo punto ha inizio la bagarre avvenuta nel consiglio comunale di martedì sera dato che, come dice il consigliere Massimo Mazzolani, "desta grande perplessità questa significativa modifica a una convenzione sottoscritta davanti al notaio a fine novembre 2024, quindi 5 mesi orsono. Dal testo della convenzione che ci è stato inviato sappiamo che la somma che la società avrebbe impiegato per l’intervento sarebbe stata di poco superiore ai 402.000 euro. Ma quella parte della convenzione viene oggi eliminata nel nuovo testo propostoci". La questione portata in consiglio comunale, infatti, riguarda il fatto che i 400.000 euro non sarebbero sufficienti neanche per la metà per la migliorìa della pista di atletica.

La modifica alla convenzione, deliberata ieri sera, riguarda il fatto che la società non si occuperà più di realizzare la pista di atletica ma verserà la quota di 402.913 al Comune. La motivazione, infatti, sarebbe quella per cui la cifra ipotizzata non coprirebbe nemmeno la metà dell’intervento. Immediate le reazioni dell’opposizione che con Mazzolani spiega che, "in base alla prima convenzione, l’interesse pubblico poteva determinarsi chiaramente (che si fosse concordi o meno sulla scelta) poiché, a fronte del rilascio del permesso di costruire, il soggetto attuatore avrebbe dovuto effettuare un importante intervento sulla pista di atletica che è stata anche declassata e che, invece, è un importante struttura della città. Quindi, consentire l’intervento a fronte della realizzazione di un’opera specifica aveva un fondamento reale e concreto. Oggi, tuttavia, ci viene richiesto di votare non già sulla realizzazione di un’opera, bensì, sulla monetizzazione di oneri, di fatto invertendo totalmente il senso stesso del permesso di costruire convenzionato di cui si discute".

Dunque, la pista si farà o no? I 400.000 euro che andranno nelle casse del Comune a cosa serviranno? L’assessora compente Michela Brunelli ha specificato che, "in merito al condhotel che la ditta Spem realizzerà nel Grand Hotel e residenza, ieri sera è stato approvato in consiglio comunale l’ordine del giorno che commuta la realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche in una monetizzazione di pari importo, di 402.913 euro. La giunta ha deciso di accogliere la richiesta del soggetto attuatore, dato che l’intervento di riqualificazione della pista di atletica presupponeva un investimento molto maggiore. Ciò non significa che la riqualificazione di tale impianto non rappresenti una priorità per questa Amministrazione, che, come dichiarato in sede consiliare dal vicesindaco con delega allo Sport, era stata la prevista la candidatura al bando regionale".

Ilaria Bedeschi