Grand Hotel, nuova convenzione: "Amministrazione arrogante"

Il caso del Grand Hotel di Cervia e della pista di atletica continuano a far discutere. Era il 22 aprile 2024 quando il consiglio comunale deliberava il nulla osta al rilascio del permesso di costruire convenzionato in deroga alle norme del Pug vigente per trasformare il Grand Hotel di Cervia, ormai in stato di abbandono e disuso, nel primo condhotel della città. Il progetto dell’intervento di riqualificazione prevede, sostanzialmente ad invarianza di volume e superficie totale, l’insediamento di 26 camere ad uso ricettivo (18 camere nella struttura del Grand Hotel e 8 camere nella struttura della residenza) e 9 alloggi ad uso abitativo (nella struttura della residenza).

A fronte del nulla osta, la soc. Spem s.r.l. - quale soggetto attuatore - si impegnava a investire 402.913 euro per il miglioramento della pista di atletica come onere di urbanizzazione secondaria. Del tema si è discusso in consiglio comunale. I consiglieri Annalisa Pittalis e Gino Guidi (FdI) hanno "contestato la modifica alla convenzione tra la società Spem e l’amministrazione. La convenzione firmata il 21 novembre 2024 tra i due soggetti prevedeva la riqualificazione del Grand Hotel di Cervia in condhotel, con obbligo compensativo da parte della società di realizzare il rifacimento del manto della pista di atletica di Pinarella. Tale opera pubblica, di interesse collettivo, costituiva la controprestazione in cambio di un rilevante intervento edilizio privato.

L’amministrazione ha successivamente modificato la convenzione, stralciando l’opera pubblica e prevedendo un semplice versamento economico di 402mila euro, senza vincolo specifico né progetto esecutivo. Tale atto, potrebbe presentare profili di illegittimità amministrativa. Riteniamo che l’amministrazione abbia agito con l’usuale arroganza di chi è abituato a cambiare le carte in tavola a proprio piacimento". Fratelli d’Italia "non può accettare che il bene e l’interesse pubblico vengano puntualmente calpestati". La questione portata in consiglio comunale, infatti, riguarda il fatto che i 400mila euro non sarebbero sufficienti neanche per la metà per la miglioria della pista di atletica. La modifica alla convenzione, deliberata in consiglio, riguarda il fatto che la società non si occuperà più di realizzare la pista di atletica ma verserà 402.913 al Comune.

Ilaria Bedeschi