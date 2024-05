Grand Hotel. Oltre alle camere anche nove alloggi

Il Grand Hotel di Cervia – storico, iconico, rosa e con la sua celebre fontana bianca – diventerà un condhotel. Ciò significa che nasceranno appartamenti, mentre una parte sarà adibita ad hotel. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha deliberato la proposta di cambio d’uso. Come si legge nel testo della delibera "è preciso e primario obiettivo dell’amministrazione comunale porre in atto quanto di propria competenza per favorire la riqualificazione, il miglioramento ed il potenziamento dell’offerta turistica del territorio di Cervia, nonché l’innalzamento dei suoi livelli qualitativi".

Il territorio "può collocarsi in questo scenario valorizzando le importanti risorse ambientali esistenti e puntando su un riassetto del sistema di offerta ricettivo e dei servizi che sappia aprirsi all’innovazione e all’inserimento mirato di tipologie di attività e di servizio ancora poco presenti nel territorio rispetto ai potenziali di mercato, a cominciare dai livelli più qualificati di ospitalità e di servizio, purché in grado di realizzare quelle efficienze strutturali e gestionali che consentono di essere competitivi anche in termini di prezzo proposto".

Il Grand Hotel è da diversi anni in disuso con il dispiacere di molti per la sua mancata riqualificazione ma, dall’altro, con la capacità di mantenere un suo fascino. "Nell’ottica di promuovere interventi di riqualificazione delle strutture ricettive in disuso o in stato di abbandono per il miglioramento ed il potenziamento dell’offerta turistica del territorio di Cervia – prosegue il testo – il provvedimento è finalizzato al rilascio del permesso di costruire in deroga al Pug e al Piano dell’arenile e del porto, per l’insediamento della funzione condhotel, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del Grand Hotel, in Lungomare Deledda 9, e relativa residenza, in Lungomare G. D’Annunzio, 40". Scendendo nel dettaglio "il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del Grand Hotel, considerato edificio storico urbano e la ristrutturazione edilizia della relativa residenzacon cambio d’uso da alberghi e residenze turistico alberghiere a Condhotel. Il progetto dell’intervento di riqualificazione prevede, sostanzialmente ad invarianza di volume e superficie totale, l’insediamento di 26 camere ad uso ricettivo (18 camere nella struttura del Grand Hotel e 8 camere nella struttura della residenza) e 9 alloggi ad uso abitativo (nella struttura della residenza)". Infine, è prevista un’opera pubblica con oneri di urbanizzazine a carico del soggetto attuatore; dovrebbe consistere nell’intervento di miglioramento della pista da atletica ubicata nel campo sportivo di Pinarella, per un importo dei lavori di circa 400mila euro.

Ilaria Bedeschi