Grand Prix Offshore, i bolidi in acqua da oggi a domenica

La finale del Mondiale UIM 3D 5000 torna al Porto Turistico di Cervia. Ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione per annunciare le novità 2024. Erano presenti Alessandro Correggiari – Imprenditore, responsabile reparto corse Tornado Yachts e Patron del Grand Prix Offshore Città di Cervia, Riccardo Sandri – direttore del Porto Turistico di Cervia, Gianni Grandu – vicesindaco e assessore allo sport, Giampaolo Montavoci – associazione motonautica Venezia, organizzatore del Grand Prix e Alberto Albieri – presidente di Rise Against Hunger Italia, partner per la sostenibilità del Grand Prix. Da oggi a domenica, quindi, il Grand Prix Offshore Città di Cervia torna a emozionare con la sua terza edizione, consolidandosi come uno degli eventi di punta nel panorama motonautico internazionale. La manifestazione promette spettacolo, con la partecipazione di campioni internazionali e un ricco programma di iniziative, come le acrobazie mozzafiato del Fly Tandem Show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi.

A fare da ambasciatrice e voce narrante dell’evento sarà ancora una volta Claudia Peroni, giornalista e icona del motorsport televisivo, grande appassionata di sport nautici. Giampaolo Montavoci, pluridecorato campione del mondo e organizzatore con associazione Motonautica Venezia del Grand Prix di Cervia, ha voluto esprimere la sua gratitudine al sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e al vicesindaco Grandu, "per il supporto che hanno dato al successo di questa manifestazione. È fondamentale il dialogo con le istituzioni per poter offrire, edizione dopo edizione, uno spettacolo unico che ogni anno attrae sempre più visitatori".

L’imprenditore bolognese Alessandro Correggiari, patron dell’evento, armatore e responsabile del reparto corse di Tornado Yachts, descrive così lo spirito della manifestazione: "Questo evento sta raggiungendo rapidamente livelli altissimi, offrendo uno spettacolo unico. Gli spettatori hanno l’opportunità di vivere tre giorni immersi nei paddock e tra i piloti, ammirando da vicino le imbarcazioni e godendosi acrobazie spettacolari nelle acque del porto". Riccardo Sandri, direttore del Porto Turistico di Cervia per la nuova società concessionaria Arco Marina ha aggiunto: "Siamo molto orgogliosi di riuscire ad ospitare anche la finale mondiale di questa terza edizione"- Correggiari conclude con un toccante tributo: "Anche quest’anno dedichiamo la manifestazione alla memoria del Cavalier Dino Guerra, scomparso tre anni fa". Sul sito www.guardiacostiera.gov.it/ravenna è consultabile l’ordinanza con i divieti previsti fino a lunedì, così da garantire che la manifestazione si svolga in sicurezza.

Ilaria Bedeschi