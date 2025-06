Grand Prix Offshore, si alza il sipario

Il Grand Prix Offshore Cervia Milano Marittima, insieme ai suoi affascinanti bolidi, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motonautica ad alta velocità. Il Grand Prix Offshore di Cervia Milano Marittima è una tappa fondamentale del Campionato del Mondo Offshore, richiamando ogni anno i migliori team e piloti provenienti da diversi Paesi. Una manifestazione che combina adrenalina, tecnologia e spettacolo in una cornice suggestiva: il porto turistico e la città di Cervia.

L’offshore è una specialità della motonautica che mette alla prova imbarcazioni potenti e veloci, progettate per affrontare sia le onde del mare aperto sia le virate più tecniche in prossimità delle boe. Ogni gara richiede non solo una straordinaria capacità di guida, ma anche una profonda conoscenza delle condizioni marine e un gioco di squadra impeccabile tra pilota e navigatore. L’evento internazionale inizierà ufficialmente oggi alle 10.30 con le prove libere e qualificazioni Classe 3D/5000. Fino a domenica pomeriggio, quindi, le eccellenze della nautica e i bolidi dell’acqua saranno protagonisti. Per curiosi e appassionati anche il villaggio che sarà presente sotto la Torre San Michele. Oggi e domani, sempre alle 18. 30 è in programma un talk show con i piloti. L’evento di inserisce all’interno della Notte Rosa in occasione della quale verrà celebrato il ventennale della notte rosa insieme a DjTrizza. Il Grand Prix si snoderà tra le due grandi aree dedicate: porto turistico e Torre San Michele, per dare a tutti – curiosi e turisti – di ammirare il mondo della nautica d’avanguardia e sognare di poterli guidare. Ma anche conoscere i piloti e scoprire alcuni segreti per la grande velocità in acqua.

Questo nuovo Village, animato da un palco con musica dal vivo e dj set, offrirà un’esperienza immersiva ai visitatori e garantirà un’ulteriore vetrina per le aziende coinvolte. Cervia si prepara quindi ad accogliere le più spettacolari gare motonautiche internazionali. Un evento che non vivrà soltanto nel suggestivo scenario del porto turistico ma che, per la prima volta, si espanderà anche nel cuore della città: in piazza Torre San Michele sorgerà un village dedicato a partner e sponsor, che collegherà simbolicamente la terraferma ed il mare. Grande chiusura domenica sotto la Torre San Michele alle 16 con le premiazioni. Competeranno ben nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia.

Atteso tra i team azzurri il romano Serafino Barlesi, che quest’anno si è già laureato campione europeo nella categoria 3D e nel 2024 è stato Campione Mondiale sempre nella stessa categoria.

Ilaria Bedeschi