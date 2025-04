"Grande ambiente artistico"

Valentina Aramini è venuta a Ravenna con un intento preciso: visitare i mausolei. "Vengo da Cagliari, ma studio al Dams di Bologna. Alle scuole superiori abbiamo studiato i Mausolei, quello di Teodorico, di Galla Placidia e la Tomba di Dante, ed ero molto curiosa di vederli dal vivo. Adesso che da Ravenna mi separa solo un’ora e poco più di treno, mi è sembrato il momento giusto per fare una gita in giornata e venire a visitarli. Purtroppo, però, abbiamo potuto vedere il Mausoleo di Teodorico solo da fuori, perché era chiuso; mentre invece Galla Placidia è stato uno spettacolo. In generale, quello che mi attrae della città è tutto l’ambiente culturale e artistico".