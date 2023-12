Grande Capodanno in piazza: "Ma bagni pubblici impresentabili"

Anna Baraldi torna a parlare della situazione dei bagni pubblici del Pavaglione. "Quei bagni non hanno nulla a che vedere con la parola decoro – spiega l’ex componente della consulta di Lugo Centro –. Il sindaco Ranalli ha detto di non essere riuscito in dieci anni a raggiungere il livello di decoro urbano che avrebbe voluto. In dieci anni. Si deve vergognare". Lo stato in cui sono conservati i bagni pubblici del Pavaglione è noto da tempo. "L’amministrazione ha deliberato un investimento di 16.000 euro per l’allestimento del concerto di capodanno di questa sera, fra noleggio del palco, service, ambulanza e quant’altro. In questa voce – continua Baraldi – è compresa anche la pulizia straordinaria dei bagni che ammonta, se scorporata, a ben 152 euro. Pochi, per rendere presentabili dei bagni che non lo sono". Il cattivo odore è la meno.

Entrando, si notano le conseguenze di anni di mancata o scarsa manutenzione. "È dal 2014 che continuo a segnalare questo disservizio anche perché all’interno del regolamento per la valorizzazione e gestione del Pavaglione, deliberato dal consiglio comunale nel marzo del 2019 è precisato che la pulizia quotidiana dei servizi igienici con accesso dalle facciate esterne è a cura dell’Amministrazione comunale. L’hanno scritto loro ma non lo rispettano. Fra il 2014 ed il 2019 si era ipotizzato di creare un sistema di accesso ai bagni soggetto a pagamento. Poi, quell’idea è naufragata. Non se ne è più parlato. Nel 2019, quando è entrata in giunta l’assessora Veronica Valmori, ho chiesto subito un appuntamento per poter arrivare ad una soluzione che fino ad ora non c’è stata. Ed i bagni continuano ad essere gestiti allo stesso modo. Non si è risolto un bel nulla". La battaglia sui bagni non riguarda solo i servizi pubblici del Pavaglione ma coinvolge anche i locali della Rocca, a servizio in particolare, durante il periodo estivo del locale aperto nei giardini pensili. "Da due anni il bagno collocato all’ingresso del giardino pensile è inutilizzabile – sottolinea Baraldi. "Mettono sempre una specie di carriola a impedire i tentativi di ingresso e nel contempo indicano, nel foglio appeso alla porta, di usare l’altro bagno, situato nel cortile interno della Rocca in prossimità della salita. Ma anche quello ora, è chiuso".

Intanto tutto è pronto per il concerto di Capodanno. L’appuntamento è per questa sera in piazza Baracca dove dalle 22,30 si esibiranno Mirco Mariani e gli Extaliscio. Al termine i festeggiamenti si trasferiscono nelle Pescherie della Rocca con New Eve Party a cura di Cisim e Il Lato oscuro della costa: tre dj per tre diverse visioni musicali. Suoneranno infatti dj Nersone aka Ciccio B, Luigi Bertaccini e Matteo Cali Calisesi.

m.s.