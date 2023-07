Grande collaborazione tra le forze dell’ordine per i disordini in carcere

Sabato sera nella casa Circondariale di Ravenna (nonostante sia un istituto modello sotto il punto di vista trattamentale e dove da anni si organizzano tantissime attività trattamentali e molte iniziative) due detenuti di nazionalità albanese per motivi ancora da verificare hanno creato un notevole disordine con incendi e danneggiamenti coinvolgendo anche altri detenuti.

In quelle poche ore di alta tensione tra la popolazione detenuta, per ripristinare l’ordine è stato necessario l’intervento del Direttore, del comandante, del Vice comandante e diverse unità di polizia Penitenziaria di Ravenna, di Modena, di Castelfranco, Fossombrone “tutti liberi dal servizio”. Inoltre sono intervenute tutte le forze dell’ordine esterne della città di Ravenna al fine di garantire la sicurezza dell’Istituto. In qualità di segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria più rappresentativo ringrazio in primis tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria di Ravenna, di Modena, di Castelfranco, Fossombrone e via dicendo. Ringrazio il Generale dell’Amministrazione Penitenziaria. Cimino, il provveditore, dottoressa Manzelli dell’Amministrazione penitenziaria che ha autorizzato di sabato sera il trasferimento immediato in tarda serata dei due albanesi e l’invio in missione dei colleghi della regione, il prefetto e tutte le Forze dell’Ordine della città di Ravenna.

Ero in prima linea ad affrontare il disordine all’interno dell’Istituto e lo dico con sincerità, abbiamo sentito una forte vicinanza alla Polizia penitenziaria, unione e spirito di collaborazione da parte delle Autorità esterne e di tutta l’Amministrazione Penitenziaria. Ringrazio i miei dirigenti Nazionali Gianbattista Durante e Francesco Campobasso per la vicinanza. Inoltre, colgo l’occasione per chiedere alla nostra Amministrazione Penitenziaria, pur consapevole della carenza di Personale Nazionale, di poter valutare alla fine dei prossimi corsi di incrementare la pianta organica del Personale di Polizia Penitenziaria di Ravenna o quantomeno di trasferire definitivamente le unità già distaccate presso l’Istituto di Ravenna.

Carlo Storace

segretario regionale Sappe