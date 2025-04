Grande festa a Voltana per i 100 anni di Angiolina Cocchi

Non passa settimana in cui nei nove Comuni della Bassa Romagna non si registrino persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il traguardo del secolo di vita. Una ulteriore testimonianza che fa di questo territorio uno dei più longevi della nostra provincia arriva da Voltana, dove ieri Angiolina Cocchi (vedova Petteni) ha festeggiato le cento primavere. Circondata dall’affetto dei figli Marilisa, Adriano e Antonella, ha ricevuto la gradita visita dei parroci don Maurizio Ardini e don François Ndayizeye, del personale de ‘La Buona Frutta’ (azienda di famiglia alla cui guida c’è il figlio Adriano), di qualche amica di ‘vecchia data’, nonché della presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti, che le ha portato gli auguri a nome della cittadinanza e dell’amministrazione comunale, omaggiandola di una pergamena e dell’Almanacco 2024 di Voltana.

Nata il 10 aprile 1925 ad Cedegolo, località situata in provincia di Brescia, Angiolina nel settembre del 1946 convolò a nozze con Daniele Petteni, diventando contitolare, con il marito, di un’azienda ortofrutticola. Nel 1960, per esigenze di lavoro, la coppia si trasferì a Voltana, ampliando l’attività che aveva intrapreso nel bresciano. Azienda alla cui guida, dopo la scomparsa del marito Daniele avvenuta nel 1971, subentrarono i figli. Nonostante la veneranda età e qualche comprensibile acciacco, Angiolina gode ancora di discreta salute. Le piace tenersi informata e ogni giorno guarda la televisione e legge il Carlino. Ai tanti auguri ricevuti, si associano anche quelli della Redazione di Ravenna del Carlino.

Luigi Scardovi