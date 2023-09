Grande festa per i giornalisti in erba

Grande festa ieri mattina nel giardino di Ascom Confcommercio Ravenna per le premiazioni del Campionato di giornalismo 2023. Nonostante lo slittamento dell’appuntamento per le drammatiche conseguenze delle alluvioni che hanno interessato anche ragazzi e insegnanti, oltre agli edifici scolastici, non è mancato l’entusiasmo dei giovani giornalisti in erba, dei docenti e dei fedelissimi sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Ascom Confcommercio Ravenna, oltre a Mirabilandia e associazione ‘50&più’.

A trionfare è stata la scuola media ‘Cervia 2’ a cui sono andati ben due premi: il primo assoluto, consegnato da Antonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna e di Abi, e il secondo premio internet. Al prof Gian Maria Forni, che ha seguito i ragazzi nell’avventura di ‘Cronisti in classe’, il presidente dell’associazione ‘50&più’, Ottavio Righini, ha consegnato un mosaico, opera di Annafietta. Sul secondo gradino del podio, premiata da Giovanni Corbelli di Mirabilandia, è salita la scuola media ‘Europa’ di Faenza, presente con la prof Alessia Cortesi, mentre terzi classificati sono stati i ragazzi della scuola media ‘Gherardi’ di Lugo, accompagnati dalla prof Barbara Tampieri e premiati da Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il premio della critica, ex aequo, è andato alla scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna e alla primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna, mentre il riconoscimento per la miglior intervista se l’è aggiudicato la media ‘Alighieri’ di Lido Adriano e quello per il miglior articolo storico la media ‘Gessi’ di San Pietro in Vincoli, premiata dal presidente di Ascom Ravenna, Mauro Mambelli. Infine, il primo premio internet l’ha vinto la scuola primaria ‘Rodari’ di Mezzano.

I primi tre classificati si sono aggiudicati buoni acquisto, i vincitori dei premi speciali hanno ricevuto coppe e biglietti di Mirabilandia; per tutti i partecipanti targhe e gadget. Ora l’appuntamento è al prossimo anno per un’altra avventura tra interviste, articoli e inchieste.