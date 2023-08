Grande festa per le 109 primavere di nonna Ida

Anche in Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e superato il secolo di vita. Un’ulteriore testimonianza che fa di questo territorio uno dei più longevi della nostra provincia arriva da Alfonsine, dove venerdì Ida Montanari ha tagliato l’eccezionale traguardo delle 109 primavere, confermandosi la seconda persona più anziana del Ravennate (la sesta in Emilia Romagna e la 55esima in Italia secondo i dati di ieri del sito supercentenari.it). Nata l’11 agosto 1914 a Taglio Corelli, Ida ha sempre vissuto nella località. Nel corso della sua lunga vita ha lavorato come bracciante per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia dopo la pensione. La supernonna ha festeggiato le 109 primavere, circondata dall’affetto dei propri cari: i figli Laura e Giordano e gli altri familiari. Ha inoltre ricevuto la visita del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani e dell’assessore Roberta Contoli.