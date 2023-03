Grande partecipazione per la visita guidata alle opere del nosocomio

Grande partecipazione sabato scorso per la visita guidata del patrimonio artistico dell’ospedale di Faenza. L’iniziativa, correlata alla mostra ‘La cura attraverso l’arte’ promossa da Ausl Romagna e curata da Sonia Muzzarelli, fino al 16 aprile a Ravenna a Palazzo Rasponi, ha ricevuto il plauso di tanti curiosi che hanno affollato il nosocomio faentino, affascinati dalla storia dei capolavori antichi su tela e delle opere d’arte moderna in ceramica. Particolare suggestione ha suscitato la visita ai sotterranei dell’ospedale, costruiti alla fine del 1700 sulla rocca manfrediana, così come il ritratto di Muky di Enrico Versari che ha inaugurato la galleria dei Benefattori al primo piano, e infine la Madonna del Roseto di Pietro Melandri, grande opera esposta di fronte al blocco operatorio. "Questa larga partecipazione è indice di un interesse circa la storia sociale e sanitaria del territorio – ha detto Muzzarelli –. L’ospedale di Faenza è il più antico tra gli ospedali della Romagna".