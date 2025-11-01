"Grande soddisfazione per questo risultato, segnalazione partita dal territorio"

Sulla Provinciale 2 Bagnara il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari nei mesi scorsi, a febbraio, aveva presentato sull’argomento prima una segnalazione e poi una interrogazione. L’intervento che partirà nei mesi prossimi prevede la posa di tappeto in basalto con bitume modificato e la successiva bonifica. Il cantiere interesserà un tratto di 200 metri, in corrispondenza dei diversi punti critici evidenziati da più parti, con una attenzione particolare riservata all’incrocio con la Via Felisio. I lavori avranno l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della viabilità, necessità più volte espressa dai residenti e dalla comunità lughese.

"Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro sinergico tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia all’interno della Consulta di Villa San Martino, del Consiglio comunale e della Provincia, – dichiara il consigliere provinciale Riccardo Vicari –. La segnalazione partita dal territorio, rafforzata da un’interrogazione formale in Provincia e successivamente riferita in sede di riunione sulla viabilità, convocata su mia richiesta, ha trovato ascolto e riscontro operativo: è la dimostrazione che quando le istituzioni, animate da spirito di servizio, collaborano, si ottengono risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Consulta Walter Bertozzi e Claudio Zanellato. Su Villa San Martino, però – aggiunge Vicari – la nostra attenzione resta alta".

Monia Savioli