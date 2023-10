Grande successo a Cerreto Laghi per i Fungaioli Romagnoli

Grande risultato, l’ennesimo, per i ’Fungaioli Romagnoli’ che per la quinta volta si accomodano sul podio del Campionato mondiale del fungo laureandosi vicecampioni. Si è svolta domenica nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, a Cerreto Laghi (RE) la IX edizione del Campionato Mondiale del Fungo”, un evento che si svolge in collaborazione con i Briganti di Cerreto, l’associazione A passeggio nel bosco e Geoticket srls, con il patrocinio del Comune di Ventasso. Una competizione molto attesa che in quest’anno di ripartenza dopo la pausa forzata dovuta al Covid nel 2020-2021-2022, si è mostrata in una edizione più green. Spettacolare ed emozionante come ogni anno la partenza dei 300 concorrenti, ognuno con pettorina arancione e numero identificativo (di cui 170 raccoglitori-custodi in squadra e 130 singoli). Ottimo il risultato della squadra ravennate Fungaioli Romagnoli formata quest’anno da Daniele Severi, Alberto Brocchi, Gabriele Minardi, Michele Chirico e Maurizio De Nisco, che si è laureato vice campione del mondo anno 2023 dopo il 2° posto nel 2016, il 1° posto nel 2017 e nel 2018, il 3° posto nel 2019 (ultima edizione disputata).