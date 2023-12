Grande successo della camminata di Confartigianato

Oltre 900 iscritti hanno affrontato, venerdì 8 dicembre scorso, il freddo della mattina per la tradizionale Camminata ludico-motoria dell'Artigianato, organizzata per la sesta volta da Ancos Aps Ravenna e G.S. Locomotiva in collaborazione con Confartigianato e quest'anno valida come 4^ Prova Endas Scarpaza ‘2324. A tutti i partecipanti è stato fatto omaggio di un panettone, mentre alle prime tre società sportive per numero di partecipanti sono andati i premi in ceramica realizzati da ‘Ceramica Gatti 1928 Faenza’, nell’ordine: G.S. Lamone Russi, Podistica Secondo Casadei ASD Ravenna e I Podisti Porto Fuori. A tutte le 26 società con oltre 8 partecipanti, sono stati consegnati premi in salumi.