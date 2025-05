Grande successo per la Contesa. Ora i Giochi giovanili della Bandiera

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Lugo per il successo della Contesa estense 2025. La Caveja è andata al Rione Cento, mentre il Palio è stato vinto dal Rione de’ Brozzi, ma, scrive l’amministrazione, "a vincere è stata tutta la città e l’impianto organizzativo e volontaristico che ruota attorno all’evento".

Continua la nota: "È stata infatti coinvolta buona parte della comunità lughese, dai membri delle squadre rionali alle tantissime persone che hanno riempito le osterie, quest’anno più belle e curate che mai, sotto il Pavaglione in questa lunga settimana di festa, tra spettacoli, mercati ambulanti e manifestazioni di supporto al proprio rione. La Contesa estense si è dimostrata ancora una volta un evento identitario, capace di entusiasmare i lughesi e portarli a vivere il centro della città.

Sono inoltre nate nuove collaborazioni, come quella del Comitato di via Baracca con l’organizzazione della Contesta estense, che ha visto l’allestimento dei mercatini degli hobbisti proprio lungo il tratto pedonale di una delle arterie viabili più importanti della città.

Il grande successo di questa edizione della Contesa estense consolida la volontà dell’amministrazione comunale di Lugo di far crescere sempre di più la manifestazione, ampliando la partecipazione giovanile e dei cittadini". Ora, spiega la nota, lo sguardo è rivolto alla XXVI edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, che dal 27 al 29 giugno si terrà proprio a Lugo. Questo importante evento organizzato alla Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori) porterà in città migliaia di persone, coinvolgendo le strutture ricettive e d’accoglienza di Lugo e dintorni, e ovviamente avrà per protagoniste molte squadre di giovani sbandieratori da tutta Italia, che sfileranno nella cerimonia inaugurale di venerdì 27 giugno, per poi gareggiare nei giorni successivi per la ’Para Tenzone 2025’. Il campo di gara principale che ospiterà le competizioni dei giovani sbandieratori sarà allestito all’interno del Pavaglione, con un secondo campo in piazza Baracca. Si prepara, insomma, un altro intenso fine settimana da vivere nel centro della città".