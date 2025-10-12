Grande successo per la giornata ’È cultura’ promossa dall’Abi

Grande successo per la giornata di apertura di palazzi, musei e monumenti promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli e che ha visto Ravenna grande protagonista con l’apertura in contemporanea di tre luoghi che sono stati meta incessante di visitatori e visitatrici.

Dai Musei Byron e del Risorgimento ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna fino all’ex Bubani di piazza del Popolo, ora Private Banking della Cassa. L’apertura è stata infatti organizzata nell’ambito della settimana di ‘È Cultura’, l’evento nazionale promosso dall’Abi. Nella giornata in cui tradizionalmente banche e fondazioni bancarie aprono gratuitamente alla visita di cittadine e cittadini, scolaresche, turiste e turisti, i propri monumenti e i propri palazzi, per una iniziativa assieme di conoscenza dei propri capolavori e di festa per la grande tradizione artistica e monumentale del nostro Paese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti ha aperto, per la prima volta nell’evento ‘È Cultura’, gratuitamente le porte dei Musei Byron e del Risorgimento a tutti i visitatori.

Nella mattinata i Musei sono stati visitati da diverse classi, tra le quali la III A e la III G della San Biagio, accompagnate dalle docenti Monica Cacciatore, Laura Monini e Rita Batistuli e da numerosi genitori, e la II E dell’Istituto Damiano accompagnata dalle professoresse Valentina Valente, Manuela Gismondi, Silvia Zanzi, Silvia Rossetti e Rosà Parente.

Alla visita hanno poi aderito un nutrito gruppo di insegnanti di altri istituti cittadini, a titolo individuale, in attesa di accompagnare poi in altra data le relative classi.