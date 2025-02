Grandi allo scoperto : "No alla chiusura dell’Angela Angelina. Puntiamo sull’eolico"

Il coronamento di venticinque anni di politica per la città: Nicola Grandi esce allo scoperto lunedì mattina verso le undici, all’Hotel Diana di Filippo Donati, amico e collega sui banchi del consiglio comunale, per presentare ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Ravenna. Al suo fianco c’è Alberto Ferrero, consigliere regionale e segretario di Fratelli d’Italia, a sancire il passaggio di Grandi – molto più che unicamente simbolico – al gruppo consiliare di Fdi, e la contestuale iscrizione al partito: "Il punto d’arrivo di un percorso politico – spiega Grandi –. Una scelta che non ha a che fare con Viva Ravenna, che continuerà a esistere come lista civica e che costituirà una parte importante della nostra alleanza elettorale, insieme ovviamente a Forza Italia (il segretario azzurro Fabrizio Dore siede in prima fila, ndr)".

Filippo Donati, alla scrivania al fianco di Grandi, spiega appunto che "Viva Ravenna ci sarà, stiamo preparando la lista con nuovi ingressi, stiamo ‘cazzando a ferro’ (nel gergo marinaresco significa cercare la massima tensione possibile per le vele, ndr). Le trattative sono avviate per l’ingresso in lista di altre rappresentanze civiche: anche Elena Ugolini ci darà una mano". Non sono i sei mesi di ritardo rispetto al momento in cui Barattoni rese nota la sua candidatura a Palazzo Merlato ad aver messo il centrodestra nella scomoda posizione di chi deve rincorrere l’avversario: a farlo è stata la volontà del 42enne dem di giocare d’anticipo e intestarsi la battaglia contro il costo della vita, con temi di chiara presa sull’elettorato. "I ravennati non chiedono trasporti gratuiti ma efficienti – aggiunge Alberto Ferrero –, ad oggi ancora non esiste un modo per arrivare a Comacchio, o per tornare a Ravenna dai lidi la sera tardi". Sui temi caldi delle ultime ore – il rigassificatore, contro il quale poche ore prima gli ecologisti erano scesi in strada, e la piattaforma Angela Angelina – Grandi ha idee piuttosto lontane dagli ambientalisti: "Le posizioni espresse ieri mi sono sembrate strumentali all’ennesima potenza. Sul rigassificatore dico: facciamo in modo non rimanga lì 25 anni, l’emergenza non è più ai livelli di un anno fa. Chiudere ora l’Angela Angelina? Direi proprio di no. Semmai acceleriamo sull’eolico".

Filippo Donati