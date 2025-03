Grandi in visita al Re di Girgenti: "Bisogna garantire risposte adeguate"

Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione a che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica Viva Ravenna, ha fatto visita al dormitorio ’Re di Girgenti’. "Ho ascoltato – spiega Grandi – con grande attenzione le testimonianze di Carla, responsabile del centro, e di Giorgio, volontario presente praticamente 24 ore su 24. È stato quasi commovente rendersi conto di quanto questa struttura sia diventata un punto di riferimento essenziale per molte persone". Uno dei temi centrali affrontati durante la visita è stato il cambiamento delle necessità di chi si rivolge alla struttura: se in passato il dormitorio accoglieva persone per brevi periodi, oggi il bisogno di permanenze più lunghe è sempre più frequente. "Ci sono persone che necessitano anche di oltre sei mesi prima di riuscire a reinserirsi nella società. Questo ci porta a una riflessione: come amministrazione dobbiamo ampliare le soluzioni disponibili, senza creare un’attrazione indiscriminata, ma garantendo risposte adeguate a chi ne ha davvero bisogno".