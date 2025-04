Grandi incontra il ministro Fratin: "Industria e transizione energetica"

Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Nicola Grandi, accompagnato dalla candidata vicesindaco Eleonora Zanolli, ha incontrato, a margine dell’inaugurazione di Omc Med Energy, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, esponente di spicco di Forza Italia.

Il Ministro, che non ha escluso un suo ulteriore passaggio a Ravenna nella parte finale della campagna elettorale comunale, ha ribadito l’apprezzamento per la capacità della città e del suo territorio nel rispondere alle esigenze energetiche del Paese, sottolineando altresì l’alto valore del know-how relativo all’oil&gas, caratteristico del tessuto industriale ravennate. Da parte sua Nicola Grandi ha garantito che la sua coalizione intende essere attenta sia alla grande tradizione industriale specifica del territorio ravennate sia alla transizione energetica, intesa in senso non punitivo ma costruttivo, a beneficio delle imprese e dei cittadini utenti.

Le sfide del rigassificatore, della cattura dell’anidride carbonica, dell’eolico a mare e delle estrazioni oltre le 12 miglia meritano una costante attenzione che sarà ancora più intensa se i ravennati sceglieranno.