Grandi numeri di Maragoni con ironia e riflessioni

Da Italia’s Got Talent a Conselice. Domani sera, alle 21, il centro civico Pellegrini (piazza Foresti 25) ospiterà Lorenzo Maragoni e il suo spettacolo dal titolo ’Grandi numeri’. Lo spettacolo si inserisce nella nuova rassegna artistica ’Civico OFF’, organizzata dal Comune di Conselice e curata dal Direttore artistico Matteo Penazzi.

Maragoni, campione mondiale di Slam Poetry nel 2022 (una competizione dove i concorrenti si sfidano con i propri testi) e protagonista acclamato a Italia’s Got Talent nello stesso anno (dove ha conquistato i giudici grazie al suo suo stile inconfondibile e incalzante), invita il pubblico a una riflessione ironica e brillante sui numeri che scandiscono le nostre vite. In una performance che mescola poesia ritmata, storytelling e accenni di stand-up comedy, il performer esplora con humor tagliente temi attualissimi come il potere degli algoritmi, la sorveglianza digitale e il futuro della privacy. Lo spettacolo, quindi, scritto dallo stesso Maragoni, ha l’obiettivo di divertire, stupire e far riflettere.

’Civico OFF’ è la rassegna invernale del Comune di Conselice pensata per colmare il vuoto lasciato dal teatro cittadino, attualmente in fase di ristrutturazione, e per far scoprire il centro civico come vivace spazio culturale e di condivisione per la comunità.

Il costo intero del biglietto è di 12 euro, mentre il ridotto (under 18) è di 6 euro. Biglietti online su Vivaticket e nelle tabaccherie convenzionate, oppure sul posto 30 minuti prima dello spettacolo.

Per maggiori informazioni: comunicazione@lugomusicfestival.com/346-3116714 (chiamare dalle 15 alle 18).