Grandi si ferma al 25%: "Ripartiamo da quello che abbiamo seminato"

Nel quartier generale di Nicola Grandi, all’hotel Diana, il pomeriggio si vive in un saliscendi di emozioni: le prime proiezioni, che danno Barattoni tra il 61% e il 65%, sono una doccia gelata per il candidato sindaco, circondato per l’occasione dall’ormai storico compagno di viaggio Filippo Donati, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero e dalla capolista di Forza Italia Eleonora Zanolli.

Con il passare delle ore Barattoni viene confinato sotto la soglia psicologica del 60% dei voti e i volti degli esponenti del centrodestra si distendono. Un sorriso si allarga sul volto di Filippo Donati: "Viva Ravenna c’è; abbiamo fatto una campagna elettorale animata dal puro volontariato, per noi è un grande risultato". Eleonora Zanolli sembra trattenere il respiro dinanzi al consolidarsi del buon risultato di Forza Italia, che potrebbe portare in consiglio comunale due esponenti azzurri: i favoriti della vigilia, in quanto a preferenze, erano appunto lei e lo storico volto forzista Alberto Ancarani. "Ma non è detta l’ultima parola – esordisce lei in quelle che potrebbero essere le sue prime parole da consigliera eletta – aspettiamo di vedere i risultati ufficiali in termini di preferenze, del resto avevamo molti candidati di spessore".

Alberto Ferrero nella prima parte del pomeriggio evita di rilasciare dichiarazioni: "I risultati sono troppo parziali", si smarca. Poi, accusato il colpo dell’ennesima elezione ravennate cannibalizzata dal Pd – Ferrero, classe ‘81, si avvicinò ad Alleanza Nazionale già ai tempi di Gianfranco Fini – il consigliere regionale riemerge a trarre una boccata d’ossigeno. "Il risultato era atteso, sappiamo che il Pd qui ha una delle sue roccaforti nazionali". Ferrero respinge l’idea che Fratelli d’Italia abbia ottenuto un risultato sotto le aspettative: "I numeri vanno letti – mette le mani avanti Ferrero –. Questo 16% è inferiore al 21% delle regionali, pur con un’affluenza sostanzialmente in linea, perché alcuni nostri elettori si sono indirizzati verso le liste civiche. Lo avevamo messo in conto: conosciamo personalmente molti di loro, sapevamo che alle scorse regionali Fratelli d’Italia era stato scelto da molti elettori della Pigna e di Viva Ravenna. I conti tornano, insomma".

La scelta della Lega di rompere a livello cittadino l’alleanza che governa l’Italia viene ormai vissuta dalle parti di Fratelli d’Italia e Forza Italia con fatalismo: "Ancisi ha fatto la sua partita, la Lega sembra non avere avuto alcun concreto riflesso elettorale", si mormora nel fortino del centrodestra. "Qualcuno deve fare delle riflessioni".

Ravenna ancora per cinque anni non avrà un sindaco di centrodestra: "Eppure i numeri dell’astensionismo ci dicono che neppure la proposta politica del centrosinistra ha realmente sfondato", osserva Grandi. Il candidato respinge l’idea che a destra siano le antipatie personali a rendere impossibile una sintesi delle opposizioni: "Non sopporto l’idea che si debba sempre imputare qualcosa agli altri, è un modo di fare politica egocentrico, in cui non mi riconosco. Ripartiamo da quel che abbiamo seminato".

Filippo Donati assicura che Viva Ravenna manterrà un atteggiamento propositivo: "Credo che stare in un consiglio comunale significhi proporre agli altri eletti quelle che sono le proprie idee per la città, e ragionarci sopra tutti insieme. Chi ci accusa di non aver fatto un’opposizione abbastanza dura fraintende quello che è il vero ruolo di una lista civica".

Filippo Donati