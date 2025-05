Grandi vuole stupire. Il sogno ballottaggio

Nicola Grandi, 55 anni, assicuratore, una lunga esperienza da consigliere comunale e circondariale, è l’uomo che Fratelli d’Italia e Forza Italia, dopo una estenuante trattativa, hanno scelto per contendere al Pd la città in cui la sua presa sul potere è più forte. Hanno scelto un veterano, consapevoli di quanto l’impresa fosse complicata. L’ordine di scuderia consegnato da Nicola Grandi ai compagni d’avventura meloniani, forzisti e di Viva Ravenna ad inizio campagna elettorale fu netto: "Niente fuoco amico". Il 55enne candidato sindaco, pur non essendo riuscito a trovare una sintesi con le altre opposizioni, era stato chiaro circa la volontà di tenere buoni rapporti con Lista per Ravenna, la Pigna e gli altri rivali moderati, memore di quella mancata sintesi di tutte le opposizioni che nel 2016 fu fatale al suo predecessore Alberghini: per Grandi, allora presente agli scrutini in un seggio, il ricordo è ancora bruciante. Proprio nelle ultime ore di campagna elettorale la buona convivenza fra le opposizioni è saltata, con vivaci scambi d’accuse proprio tra Grandi e Ancisi, prologo di un dialogo quanto mai complicato qualora uno dei due dovesse arrivare al ballottaggio.

Sul risultato di Grandi influirà molto quello di Fratelli d’Italia, di cui è ora un esponente: il 21% delle elezioni regionali è un autentico record in città per un partito così a destra, che i meloniani puntano quanto meno a confermare. Grandi non ha rinunciato a una campagna elettorale in attacco, ipotizzando di ricostruire la parte superiore della Torre civica, smontata nel 2000 per problemi di stabilità e di azzerare l’Irpef.