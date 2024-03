Grandinata sui frutteti. Violenta tempesta e danni nelle campagne

Una violenta grandinata si è abbattuta, nel tardo pomeriggio di ieri, sulle campagne e i frutteti tra Russi, Bagnacavallo, Villanova e Traversara, in Bassa Romagna. Sono stati sufficienti circa cinque minuti di violento temporale, con una scarica di grandine copiosa, per mettere in ginocchio ancora una volta gli imprenditori agricoltori del territorio, già in difficoltà dopo l’alluvione, il fortunale e le difficoltà del settore.

La tempesta di ieri pomeriggio, arrivata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno dopo una mattinata caratterizzata dal sole e da temperature decisamente primaverili se non estive, conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una elevata frequenza di eventi estremi con manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi.

A questo proposito non va dimenticato che l’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici che hanno causato una perdita in Italia di oltre 14 miliardi di euro solo nel corso dell’ultimo decennio. E che, in particolare nel nostro territorio, ha visto fenomeni estremi importanti.

Coldiretti Ravenna sta già contattando tutti gli associati delle zone colpite dal maltempo al fine di accertare eventuali danni.