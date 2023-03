"Grandine e mini trombe d’aria" nel territorio della Bassa Romagna

Oltre alla tanto attesa pioggia che, pur essendo accolta di buon grado dagli agricoltori non ha di certo risolto il problema della siccità, nel primo pomeriggio di ieri parte della nostra provincia ha assistito sia alla caduta di grandine (con chicchi di piccolissime dimensioni e per fortuna innocui) sia alla formazione di alcune piccole tromba d’aria. Un fenomeno, quest’ultimo, che si è registrato sia nel lughese che nel comprensorio di Ravenna e che, oltre ad una certa curiosità, ha destato una qualche apprensione. "In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – abbiamo assistito alla formazione di cosiddette ‘nubi ad imbuto’, che sostanzialmente sono l’embrione di un tromba d’aria o tornado. In questi casi la rotazione si sviluppa, ma non raggiunge il suolo. Nel caso in cui lo tocchino si comportano come un tornado. Si tratta di fenomeni che nel periodo primaverile, pur risultando generalmente deboli, possono sempre provocare raffiche di vento intorno alle 85 miglia, vale a dire circa 130 kmh. In ogni caso sono eventi non collegati a perturbazioni (nel caso di ieri la prima linea di rovesci era infatti transitata in mattinata, ndr) e che si sviluppano quando, soprattutto in quota, arriva aria fredda". Passando alla pioggia, Randi spiega che "a Voltana e a Lavezzola si è registrato un accumulo rispettivamente di 17.8 e 17.3 millimetri, seguite da Faenza (Oss. Torricelli) con 17 mm. Sull’area di Lugo, Bagnacavallo e Fusignano l’accumulo ha oscillato tra i 10 e i 14 mm. Ad est e sui rilievi è piovuto molto meno: a Ravenna ad esempio di millimetri ne sono caduti appena 2". PrevisionI? "La pressione torna ad aumentare. Domani (oggi;ndr) e venerdì avremo cielo sereno o poco nuvoloso, mentre tra sabato e domenica aumenterà la nuvolosità senza però piogge. Le temperature diminuiranno e tra domani e venerdì, complici cieli sgombri da nubi e assenza pressochè totale di vento, non è da escludere che nel lughese e nel faentino si registri qualche minima intorno ai meno 1 gradi".

lu.sca.