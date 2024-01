Granfondo, svelati i due nuovi percorsi

Sono ufficiali i due percorsi completamente rinnovati della Granfondo via del Sale Fantini Club, in programma il prossimo 6-7 aprile a Cervia, come di consueto nel palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola e dall’organizzazione in riva al mare del Fantini Club di Cervia. Due tracciati di 104 e 145 chilometri, entrambi con partenza sul Lungomare di Cervia ed arrivo davanti alla spiaggia del Fantini Club, attraversando colline, pianure, salite e discese con vedute impagabili. Il percorso Riopetra di 145 km, con quattro salite ed un dislivello complessivo di 1778 metri, è dedicato a chi ha le gambe pronte. Dopo aver attraversato il parco della Salina, si prosegue in direzione Forlimpopoli, Fratta Terme e Meldola, per raggiungere la prima asperità del percorso: la salita di Montecavallo (7,5 km, con il 6% di pendenza media e punte massime del 12%) da cui si potrà godere, al primo ristoro, dello spettacolo del Castello di Teodorano (foto), poi l’abitato di Borello e la seconda salita impegnativa sarà quella di Santa Maria Riopetra.

Adatto anche a gambe meno allenate è invece il percorso Montecavallo, di 104 Km. Un tracciato agile e divertente, che presenta un dislivello complessivo di 999 metri e le sole tre salite di Montecavallo, Formignano e Lizzano. Le iscrizioni alla 27ma Granfondo Via del Sale Fantini Club sono aperte sul sito granfondoviadelsale.