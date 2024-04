Granfondo Via del Sale, 3.000 partecipanti

Boom di iscrizioni alla 27esima edizione della Granfondo Via del Sale organizzata dal Fantini Club di Cervia. Appuntamento fisso della stagione sportiva cervese, i partecipanti sono già oltre 3.000 e le iscrizioni sono aperte fino a domani mattina, domenica 7 aprile, presso il Fantini Club. Questa affluenza segna un grande successo per lo storico evento ciclistico, con partenza prevista la mattina di domani alle 8 e con numerosi eventi collaterali.

Nata nel 1997 dal desiderio di Claudio Fantini, patron del beach club, di creare un evento che potesse essere fonte di condivisione e aggregazione, la Granfondo Via del Sale sviluppa il suo percorso tra le colline dell’appennino tosco-emiliano con partenza e conclusione a Cervia, e si snoderà fra i magnifici paesaggi delle due regioni tramite due percorsi di diversa intensità: ’percorso Riopietra’ di 148 km e ’percorso Montecavallo’, di 108 Km.

Un’occasione che, vista la grande affluenza di partecipanti, non è solo sportiva ma anche turistica, in vista della stagione che è ormai alle porte e con le previsioni meteo che mettono sole e caldo a Cervia questo weekend.

La significativa risonanza dell’evento si deve anche alla grande novità di quest’anno: il Tour de France che quest’anno vedrà infatti l’Italia e in particolare la Romagna protagoniste, una vetrina eccezionale per il nostro territorio. Per l’occasione sono in programma numerosi eventi collaterali: l’appuntamento è oggi, sabato 6 aprile, presso il ristorante Calamare del Fantini Club, per una serata di anteprima del Tour De France, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, a cui parteciperanno autorità e grandi ospiti del mondo del ciclismo. Durante la serata verrà inoltre assegnato il premio ’Discover Cervia/Milano Marittima’ a un noto giornalista sportivo. La cena è aperta a tutti gli appassionati (per prenotazione tavoli 0544 956519), che potranno conoscere i propri idoli e ascoltarne aneddoti e curiosità legate alla mitica corsa ciclistica che attraversa la Francia. Tra i presenti Max Lelli, ex ciclista che ha partecipato per quattordici volte al Tour de France, oggi commentatore televisivo.

Inoltre, in occasione del primo appuntamento con gli Incontri con l’autore, rubrica dedicata ai libri che accompagnerà tutta la stagione estiva del Fantini Club, oggi pomeriggio alle 16 Beppe Conti, firma del giornalismo sportivo italiano e attuale opinionista di Rai Sport, presenterà il suo nuovo libro ’Il giallo del Tour’, che racconta trionfi e tragedie, le imprese storiche, i retroscena, segreti, misteri e misfatti dei leggendari protagonisti del Tour de France.

Fino a domenica, il Trofeo del Grand Depart del Tour De France verrà esposto al Fantini Club, presso il Ristorante Calamare. Il Trofeo è stato creato nel 2013, in occasione dei 100 anni del Tour de France. Da allora, al termine di ogni edizione, viene consegnato dal paese ospitante dell’edizione conclusa a quello del successivo anno.

Il Trofeo arriva a Cervia dopo essere stato esposto nel palazzo della Regione a Bologna, e subito dopo il week end della Granfondo Via del Sale si sposterà a Rimini.

Ilaria Bedeschi