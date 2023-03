Granfondo Via del Sale Domenica l’evento

Domenica 2 aprile torna la grande ed emozionante Granfondo Via del Sale. Organizzata dal Fantini Club, la competizione ciclistica è giusta quest’anno alla 26° edizione. Già superata quota 2500 partecipanti ma per le iscrizioni ci sarà tempo fino a sabato 1° aprile. L’evento è storicamente fissato nella prima domenica di aprile (data mantenuta a partire dalla prima partenza del 6 aprile 1997), che permetterà ai ciclisti di pedalare sulle colline romagnole nel periodo più bello, quando la campagna regala il meglio di sé, colorando di bianco e di rosa le colline. In occasione della gara, la prima competizione sportiva che apre la stagione turistica, sono previste anche modifiche alla viabilità. Come da ordinanza sul tratto del Lungomare Deledda, compreso fra viale Milazzo e via Piacenza dal 31 marzo alle 20 di domenica attenzione alla introduzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e al divieto di transito. Altre vie centrali della città come via dei Mille, viale Milazzo, viale Colombo, viale Volturno e via Caduti per la Libertà il divieto di transito e di sosta sarà previsto solo nelle prime ore della giornata di domenica in occasione della gara. Intanto, fervono i preparativi per l’attesa gara su due ruote con la sua immancabile Cima Pantani all’interno del percorso. Per gli appassionati è in calendario un programma fitto di eventi dedicati al mondo della bici, che parte da venerdì 31 marzo, per coronarsi, domenica 2 aprile, in occasione della gara.

Ad aprire le danze venerdì pomeriggio sarà il Cervia Cycling Expo, il polo expo che si snoda sul Lungomare Deledda mentre sabato 1° aprile sarà la volta della presentazione del libro ’Ercole Baldini, Una leggenda italiana’ di Beppe Conti alla quale farà seguito la conferenza stampa di presentazione della Granfondo Via del Sale Fantini Club. Ai nastri di partenza della gara sarà presente anche Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo e oggi dirigente sportivo, fra i campioni più amati della storia ciclistica italiana.

Per la gara di domenica i percorsi proposti sono due: il medio di 105 km e il lungo di 152 Km. Quattro le salite pronte per essere scalate, accomunate dagli scenari delle colline romagnole: Montecavallo, Ciola, la mitica Cima Pantani su Montevecchio e la PadernoColinello. Si segnala, fra le novità dell’edizione 2023, la possibilità di acquistare uno speciale dorsale Green, a sostegno del nuovo progetto del Fantini Club e della sua granfondo, che unisce alla sfida sportiva un’iniziativa di sostenibilità ambientale, piantando alberi con Treedom in diverse zone d’Italia. Per gli appassionati la partenza della 26° edizione della Granfondo Via del Sale si svolgerà domenica 2 aprile con start alle ore 8 davanti alla spiaggia libera del lungomare Deledda di Cervia.

Ilaria Bedeschi