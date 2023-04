Granfondo Via del Sale, oggi al via 2.500 ciclisti

Oggi è il grande giorno per il ritorno della Granfondo Via del Sale. Organizzata dal Fantini Club, la competizione ciclistica è giusta alla 26esima edizione. Già superata quota 2.500 partecipanti, i ciclisti se la giocheranno oggi pedalando sulle colline romagnole nel periodo più bello, quando la campagna regala il meglio di sé. Due i percorsi di gara previsti, da 152 e 105 km, che hanno trovato alla partenza l’ospite d’eccezione Gianni Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e 1992 e vincitore di un Giro d’Italia. L’importanza e la soddisfazione legata a questa storica competizione era già stata raccontata ieri in occasione della conferenza stampa alla quale erano presenti Massimo Medri, sindaco di Cervia, Bugno, oggi dirigente sportivo, Beppe Conti, firma del giornalismo sportivo italiano, Emiliano Borgna, responsabile Acsi Settore ciclismo, Massimo Denarier, segretario SAP Valle d’Aosta e Segretario Generale del CESP, Massimo Bosi, responsabile Cervia Summer Bike, Marcello Bondoni, direttore BPER filiale di Cervia e Claudio Fantini, patron del Fantini Group.

Non sono mancati il ricordo di Marco Pantani e l’occhio al Tour de France del prossimo anno, che prevede tre tappe italiane: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino Spiega Fantini: "Dopo 26 anni non pensavo di essere ancora qui. Anche il Tour de France sarà una grande opportunità". Per eventi come questi sono previsti investimenti importanti, come argomenta il presidente di Apt, Davide Cassani: "La Regione investe moltissimo sul cicloturismo. L’anno prossimo partirà il Tour del france, poi ci sono una quindicina di Granfondo. La nostra regione ha una squadra con tanti elementi che fanno il massimo e parlare di sport e turismo è facile". Saluto anche dall’amministrazione comunale dall’assessora allo sport Michela Brunelli: "Eventi di questo tipo sono fondamentali. Lo sport si promuove anche attraverso i grandi eventi e per realizzarli servono sinergie importanti. Noi abbiamo la fortuna di avere imprenditori che ci credono".

Ilaria Bedeschi