Granfondo, vince Manuel Senni Oltre tremila gli atleti al via

Grande successo per la 26° edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club che si è tenuta domenica. Sul podio dei vincitori è salito il ciclista Manuel Senni con un tempo di 3 ore 57’ 24’’ Sul podio femminile è salita al primo posto Emilie Bottini del con un tempo di 4 ore 31’ 26’’. Il bel tempo ha agevolato il divertimento con una partenza davanti alla spiaggia libera di Cervia. Sole e temperature gradevoli hanno accompagnato i 3.000 i ciclisti che sulle loro ‘due ruote’ hanno affrontato i due percorsi di gara da 152 e 105 km; alla partenza erano presenti campioni quali Jury Chechi (ginnasta ex medaglia d’oro olimpica) e il due volte campione mondiale nel ciclismo Gianni Bugno. "Anche quest’anno – ha detto Claudio Fantini, che oltre ad essere il Ceo del Fantini Club è la mente e l’anima dell’evento – siamo riusciti a portare a Cervia la storia del ciclismo. Per me e per tutto il mio staff è una grande soddisfazione. Sentire le belle parole che tutti hanno speso per questo evento e la stima che hanno espresso nei confronti del nostro lavoro è un’emozione che mi ripaga di tutti gli sforzi fatti".

In attesa della prossima edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, già programmata per il 7 aprile 2024, l’appuntamento è ora il 7 e 8 ottobre per la quarta edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, l’evento dedicato agli amanti della bici senza i vincoli della competizione agonistica, che ha riscosso un grandissimo successo, con mille partenti alla scorsa edizione. Info e iscrizioni sul sito stradebianchedelsale.com. A conclusione del travolgente weekend delle due ruote, grande è stata la soddisfazione degli organizzatori, per una sfida che si riconferma il più importante evento ciclistico in Italia di inizio stagione. Fondamentale la sinergia del comune di Cervia, della regione Emilia-Romagna e di tutti i volontari sul percorso che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione. "Ogni anno il mondo del ciclismo si ritrova a Cervia in occasione della Granfondo Via del Sale – ha spiegato il presidente Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani – Corriamo insieme ed è una bellissima occasione di condivisione. Ogni anno è un’emozione".

i.b.