Granito e ardesia: le creazioni di Aubry

Inaugura oggi alle 18.30 la personale di Henry Nöel Aubry (appuntamento allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery, in viale Giorgio Pallavicini 22, a Ravenna). Henry Nöel Aubry si è diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Parigi.

La sua attività si organizza tra pittura e mosaico ed è questa la sinergia che nutre tutta la sua opera. Lavora per committenze pubbliche e private, in cantieri di restauro ed è docente di pittura e mosaico.

Le sue mostre personali e i suoi interventi nelle scuole testimoniano il suo desiderio di scoprire, insieme ad altri, l’arte del mosaico. Espone in Francia e all’estero, vive e lavora tra Parigi e Tolone. Secondo l’artista, Pittura e Mosaico sono intimamente legati.

La natura è sempre stata il centro della sua ispirazione, sia il mondo vegetale che minerale o organico. La sua ricerca si orienta sulla traccia, l’impronta e la memoria. La mostra, a cura di Roberto Pagnani e con testo critico di Sandro Malossini a catalogo, è inserita nel programma della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. Sono esposte una trentina di opere, essenzialmente murali, in formati sia quadrati che rettangolari, di composizione astratta, in materiali naturali quali granito, marmo, ardesia. L’esposizione rimarrà allestita fino a sabato 25 ottobre e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle19. Ingresso libero. Oggi è garantito dalle 20.30 alle 22.30 l’ apertura straordinaria in occasione della Notte d’Oro. L’ingresso è libero.