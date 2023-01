Gratta e vinci, un fenomeno dilagante Che porta a dipendenza

di Nevio Spadoni

Trovandomi in un bar di Ravenna, osservando i clienti seduti ai tavoli intenti tutti al gratta e vinci, ho borbottato tra i denti: "grata, grata che t’venz una furtona, se t’an tla megn!" ("Gratta, gratta che vinci una fortuna, se non te la mangi!"). Curioso il fenomeno del gioco d’azzardo con le sue varietà: gratta e vinci di diverso genere, lotto, slot machine etc. E lo Stato, anziché scoraggiarlo, come dovrebbe, ha interesse a favorirlo. Purtroppo ha preso piede ovunque e Ravenna non ne è immune. La cosa che sorprende è che anche tante madri di famiglia trascorrono ore della giornata in questo assurdo vizio, perché di vizio si tratta. I fattori che rendono l’azzardo così diffuso sono molti e potenti: speranza in un guadagno facile, desiderio di mutare le proprie condizioni di vita e bisogno di riscatto sociale, compensazione alle frustrazioni di vario genere che il quotidiano riserva, ma soprattutto il gioco d’azzardo è connesso al rischio, e questo genera emozione.

Ovvio che tutto ciò non giustifica in nessun modo tale avventura. Alle inevitabili perdite subentra in molti il desiderio di riprovare, con cifre a volte maggiori, e qui c’è il pericolo di entrare in comportamenti compulsivi, con un bisogno continuo e stringente di giocarsi anche somme elevate ad ogni costo. Basandoci su un inquadramento psicologico – ciò che i diretti interessati rifiuterebbero – si può rilevare che le caratteristiche della personalità del giocatore d’azzardo, nei suoi tratti patologici vanno dalla scarsa fiducia in sé e negli altri, fino a forme anche gravi di depressione, a tendenze compulsive, unite a mancanza d’interessi e a scarsa apertura mentale. In alcune città, tra cui Ravenna, sono sorti centri per il recupero delle persone affette da ludopatia. Si tratta di una piaga grave come la tossicodipendenza o l’alcolismo, fenomeni che possono avere le stesse concause, e alla base di tutto v’è certamente un io destrutturato, o debole che sia. In ultimo, ma sarebbe da considerare come problema iniziale, c’è il fatto che molte famiglie si sono sfaldate a motivo di fallimenti causati dalle perdite al gioco di qualche membro, e alcuni, per questo, si sono mangiati anche la casa. Non vorrei ingenerare eccessivi allarmi, ma occorre prendere maggiormente coscienza di un fenomeno che anche qui da noi è sempre più dilagante.