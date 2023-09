Gratta e vinci da mezzo milione a Solarolo: “Dopo l’alluvione ci voleva”

Solarolo (Ravenna), 13 settembre 2023 – Una vittoria al gratta e vinci da mezzo milione di euro. E un inaspettato messaggio di ringraziamento allegato alla fotocopia del biglietto vincente nella buchetta della posta della abitazione del tabaccaio.

Per Cristian Portolani,che e con la moglie Michela gestisce la tabaccheria ‘Miki e Cristian’ al civico 20 di viale Pascoli a Solarolo, nel ravennate, ieri fino alla lieta notizia era davvero un giorno qualunque: l’apertura dell’attività alle 7 di mattina, la chiusura alle 13, quindi il rientro a casa per la pausa pranzo prima di ritornare al lavoro. Mentre rincasava però, Portolani ha ha trovato nella buchetta la fotocopia di un gratta e vinci ‘Miliardario’ e una dedica riportata a penna: "Grazie Michi e Cristian, dopo l’alluvione ci voleva", corredata da tre cuori.

Cristian Portolani mostra il biglietto che ha trovato nella buchetta della posta

"Non sappiamo chi potrebbe essere il vincitore – ha affermato Portolani –, ma presumiamo si possa trattare di qualche solarolese perché conosce l’indirizzo di casa mia, e poi perché qui a Solarolo purtroppo siamo in tanti ad aver subìto l’alluvione".

Difficile anche presumere quando il biglietto fortunato, costato 5 euro, possa essere stato venduto: "Io non guardo ogni giorno la buchetta della posta - ha proseguito il tabaccaio – per cui può anche darsi che il biglietto sia stato imbucato la settimana scorsa. È inoltre difficile immaginare di chi possa trattarsi perchè pur avendo una clientela fissa, è anche vero che a Solarolo sono tanti i lavoratori agricoli stagionali". Di certo però, il vincitore ha voluto ringraziare i due tabaccai, a loro volta colpiti dall’alluvione a maggio scorso: "La nostra è un’attività che funge anche da cartoleria. Purtroppo a causa dell’alluvione siamo stati costretti a chiudere per due settimane a maggio finché non abbiamo ripristinato tutto, e i nostri danni ammontano a circa 140mila euro. Abbiamo perso tanto materiale ed è stato difficile ripartire. Speriamo che arrivino degli aiuti".

Anche per questo la gratitudine dimostrata dal fortunato giocatore, e soprattutto il riferimento all’alluvione ha emozionato Portolani e la moglie: "Se è qualcuno del paese sa che cosa abbiamo vissuto - ha riferito l’esercente -, siamo felici se la vincita potrà aiutare qualcuno in difficoltà" e se per caso, come accaduto in altri casi simili, il fortunato giocatore fosse intenzionato a fare un piccolo regalo ai tabaccai, Portolani risponde: "Sarebbe d’aiuto".

Michi e Cristian oltretutto non avevano mai ‘staccato’ una somma così grande: "Siamo aperti da 22 anni - ha concluso –, ma non avevamo mai registrato una vincita così alta".