Grattacoppa, ancora problemi "Risultati non in linea col progetto" E così i tempi slittano ancora

"Le ultime prove di carico eseguite ieri (mercoledì, ndr) alla presenza della ditta dall’istituto Giordano, incaricato dal Comune di Ravenna, (...) non hanno purtroppo restituito risultati in linea con quanto previsto dal progetto esecutivo". E così per il ponte di Grattacoppa, già in ritardo di un anno e un mese rispetto alla stima di fine lavori originaria, occorrerà aspettare ancora. L’annuncio circa i problemi del cantiere è arrivato ieri nel tardo pomeriggio con una nota stringata del Comune, in cui si legge che le prove di carico, volute dal Comune, erano "finalizzate ad accertare la regolare esecuzione delle rampe in rilevato da parte della ditta esecutrice dell’intervento" e che il problema è "la non corretta e adeguata posa del materiale inerte costituente l’ampliamento delle rampe esistenti da parte della ditta". E, ovviamente, "ciò, come riferito dagli uffici tecnici, comporta, in termini temporali, uno slittamento in avanti di tale lavorazione e quindi anche delle relative lavorazioni conseguenti".

Proprio sulle rampe, del resto, il cantiere è fermo da quasi un anno: l’impalcato infatti è stato posato la scorsa primavera, ma la strada sui due lati deve essere rialzata perché la nuova struttura è più alta di oltre un metro rispetto alla vecchia. Nel tempo sono emersi dubbi proprio su questo aspetto sul lato Torri, dove la rampa fa una curva e lo spazio è poco. In estate era stata annunciata una variante al progetto per migliorare le due rampe. Ora quella lato Savarna pareva conclusa e l’altra, dove ancora mancano le terre armate, a buon punto: ma occorrerà disfare ciò che non è conforme al progetto. "Il tempo che servirà dipende dalla velocità con cui la ditta riparerà la situazione – dicono dal Comune –. Potrebbero volerci anche solo 15 giorni". Che i rapporti siano tesi con l’impresa, la Rcb di Bologna, non è una novità: tanto che Palazzo Merlato dopo due proroghe ai lavori ha deciso che applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dallo scorso 27 dicembre. L’ultima stima per la riapertura del ponte era stata fissata al 31 maggio, ma ora si slitterà ancora avanti.

I residenti, che negli ultimi mesi hanno fatto sentire la propria voce con raccolte firme, proteste online e sul posto e durante un Consiglio comunale movimentato, sono sconsolati e non si danno per vinti. "Siamo fortemente disillusi, ormai ci aspettiamo di tutto – commenta Emily Tassinari, che in questi mesi si è fatta portavoce delle istanze dei cittadini di Torri, Grattacoppa e Savarna –. Sembra veramente una barzelletta. Sicuramente faremo sentire la nostra voce, vedremo come organizzarci ma intendiamo far rimanere i riflettori accesi sulla questione perché ciò che temiamo è che abbandonino tutto e lascino il cantiere a metà. Tra l’altro nei primi di giugno chiuderanno per lavori anche il passaggio a livello sulla statale 16 dalla via Basilica: a quel punto potremo solo passare da Sant’Alberto per andare a Ravenna, non ci sono alternative. Ma non siamo gente che getta la spugna". La questione, come noto, riguarda costi e tempi per raggiungere la città: senza il ponte il giro si allunga inevitabilmente. "Facciamo il doppio dei chilometri di prima, spendendo tre volte tanto – aggiunge Tassinari, che torna poi sul tema dei ristori ai residenti, a cui il Comune ha detto no –. È mai possibile che non si possano fare dei buoni benzina, trovare una formula per rimediare a quanto è successo?"

Sara Servadei