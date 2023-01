"Grattacoppa, cantiere in standby"

Altre nubi, le ennesime, sul ponte di Grattacoppa. Il cantiere, in corso da marzo 2021 e in vistoso ritardo sui tempi previsti, rischia di bloccarsi di nuovo. Nei giorni scorsi è emerso che "l’ultimo strato di materiale posato sulle rampe non è stato accettato dalla direzione lavori perché non rispondente alle caratteristiche progettuali richieste", come ha comunicato venerdì l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte al Comitato cittadino di Savarna, Grattacoppa e Conventello. È solo l’ultimo capitolo delle numerose frizioni tra Palazzo Merlato e l’azienda che sta eseguendo i lavori, la Rcb.

Nei giorni scorsi il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha chiesto spiegazioni agli uffici comunali: "In sostanza Rcb, al di là delle numerose altre divergenze col Comune, ha riconosciuto di aver usato materiale laterizio non regolare e si è impegnata a rimuoverlo, giustificando però di aver scartato il materiale scelto dalla direzione lavori perché trattiene l’umidità della stagione invernale nelle pezzature più fini, non raggiungendo mai in tal modo il grado di umidità necessario per la sua messa in opera con l’adeguata compattazione. Ne è uscito un piccolo giallo, che si è chiuso il 20 dicembre senza che il Comune abbia convenuto sulla proposta alternativa presentata da Rcb il 7 dicembre e questa abbia accettato l’ordine di formularne un’altra. Dato lo stallo, il 15 dicembre Rcb ha annunciato, per i giorni successivi, l’uscita dal cantiere dei mezzi relativi al movimento terra". Il cantiere, fotografato dall’alto di recente dal consigliere territoriale di ’Cambiamo il Comune’ Enzo Dalmonte, pare in standby. "Più passa il tempo – conclude Ancisi –, più si allontana la prospettiva che i lavori siano finiti entro il 23 marzo", la data proposta dalla ditta.