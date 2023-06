Grattacoppa, il cantiere infinito Le prove di carico sono negative "La rampa del ponte va sistemata"

Una rampa è a posto, ma l’altra è da rifare. Anche ora che sembra vedersi la luce in fondo al tunnel, il cantiere per ricostruire il ponte di Grattacoppa continua a essere al centro di problemi e polemiche. I lavori, che vanno avanti dall’8 marzo 2021, avrebbero dovuto finalmente concludersi lo scorso 31 maggio. Eppure la data è passata e il ponte non è pronto. Le ultime prove di carico della settimana scorsa non sono andate bene, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte: "Il collaudo del 15 maggio ha dato esito positivo, le prove di carico che sono state nuovamente eseguite venerdì scorso invece non sono andate bene. La ditta questa settimana è intervenuta sulla rampa di Torri per sistemarla e contiamo che le ulteriori prove di carico che faremo la prossima settimana daranno un buon esito". A quel punto si potrà partire con le lavorazioni successive, le ultime: "L’asfaltatura della rampa di Torri e la posa in opera di guard rail, giunti e segnaletica".

L’altra rampa quella sul lato Savarna, è già pronta e asfaltata. Difficile dire con certezza quanto tempo ci vorrà ancora: sulla carta molto poco, ma in questa vicenda le previsioni sono state più volte smentite. L’assessora Del Conte non vuole sbilanciarsi: "Le lavorazioni che mancano sono poche e chiediamo alla ditta il massimo impegno, ma non abbiamo più avuto aggiornamenti sul cronoprogramma, nonostante siano stati richiesti".

Inizialmente la fine dei lavori era stata fissata per la fine di febbraio 2022, a un anno di distanza dal loro inizio. Il cantiere invece si è allungato sempre di più, prima per le difficoltà nel reperire i materiali e poi per varianti al progetto e per i sempre più tesi rapporti tra la ditta (la Rcb di Bologna) e il Comune. Per Palazzo Merlato i lavori dovevano essere completati entro lo scorso 26 dicembre: da allora non vengono concesse proroghe e il cantiere va avanti al costo di una penale che dovrà essere pagata per ogni giorno di ritardo. Tra le minacce di portare la questione in tribunale, di fatto si attende ancora e non si sa per quanto, visto che anche l’ultima data fornita dalla ditta (il 31 maggio scorso) è passata. Il cantiere è costato in totale 2 milioni e 880mila euro.

Ieri sulla questione è intervenuto anche il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che ha evidenziato gli ennesimi problemi al ponte e che chiede all’amministrazione comunale di verificare bene la regolarità della rampa di Torri prima che venga asfaltata.

Sara Servadei