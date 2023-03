Grattacoppa, il Comune risarcisca

A Grattacoppa, si è tenuta l’assemblea pubblica con i cittadini di Savarna, Grattacoppa, Conventello e Torri, indetta dal Comune per aggiornare la cittadinanza circa lo stato avanzamento dei lavori del ponte e su altre opere utili per la comunità, trattate in secondo piano, ma non meno importanti. Il sindaco ha riconosciuto le responsabilità dell’Amministrazione sui ritardi di cui il ponte sta tuttora soffrendo dopo oltre tre anni dall’apertura del cantiere, lasciando comunque un sapore amaro all’assemblea Decine di miei concittadini presenti si aspettavano un concreto riconoscimento dei gravi e prolungati disagi patiti, sotto forma di opere e servizi essenziali di cui la comunità locale lamenta la mancanza o il deterioramentoscadimento, che tuttavia non c’è stato, se non con la promessa di dare seguito, a tempo però indeterminato, alle priorità degli investimenti indicate dal Consiglio territoriale di Mezzano e alle richieste contenute in una petizione della cittadinanza discussa mercoledì in Comune. Non considero queste vaghe promesse come compensazioni e della stessa idea è anche il sindaco, che l’ha espressamente pronunciata in assemblea. Sono deluso, e con me molti altri: l’Amministrazione dovrebbe anche risarcire almeno parzialmente i danni economici dei residenti.

Nicola Carnicella

(consigliere territoriale Lista per Ravenna, residente

a Savarna)