Grattacoppa, ora la ditta pagherà la penale

Santo Stefano è passato e il ponte di Grattacoppa non è stato riaperto. E ciò significa che da oggi, 27 dicembre, la ditta inizia a pagare una penale, che sarà più elevata quanti più giorni impiegherà a finire il cantiere. Niente di nuovo sotto al sole, in fondo: nessuno si aspettava realmente che la Rcb di Bologna, che ha avviato il cantiere nel marzo 2021, terminasse le lavorazioni entro il 26 dicembre. Riaprire il ponte entro l’anno era infatti un proposito dell’amministrazione comunale, messo nero su bianco in un documento con una perizia di variante: per il Comune insomma, secondo quanto dichiarato più volte anche dal sindaco Michele de Pascale e dall’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e considerate le due proroghe rispettivamente di 90 e 74 giorni già concesse, entro il 26 dicembre i lavori avrebbero dovuto essere completati. La ditta però è sempre stata di diverso avviso, tanto che ha presentato un cronoprogramma al Comune con scadenza al 23 marzo 2023. E, nel braccio di ferro che si è instaurato, questo significa che per ogni giorno di ritardo ci sarà una penale per la ditta. Secondo i calcoli del consigliere d’opposizione Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, si tratterebbe di 2.451 euro per ogni giorno di ritardo (ovvero l’1 per 1000 rispetto all’incasso netto di 2 milioni e 451mila euro). Moltiplicati per i 59 giorni che ci separano dal 23 marzo, l’importo totale sarebbe pari a 144mila e 609 euro.

Nel frattempo "i lavori sono ripartiti in modo imponente – spiega Emily Tassinari, che negli ultimi mesi si è fatta portavoce delle istanze e dei disagi patiti dai cittadini della zona –. Sappiamo che la data fissata è il 23 marzo 2023, pioggia e intemperie permettendo. In una riunione col sindaco e l’assessora Del Conte abbiamo esternato le nostre preoccupazioni, e quella maggiore è legata al fatto che la pendenza del ponte è molto maggiore di prima. Abbiamo chiesto lumi e i tecnici del Comune ci hanno rassicurato".

In totale i lavori, che secondo il primo cronoprogramma dovevano terminare entro lo scorso febbraio, ammontano a 2 milioni e 880mila euro. In primavera è stata montata la mastodontica campata del ponte, più alta di oltre un metro rispetto alla precedente. I lavori si sono poi bloccati in estate, quando la ditta ha eseguito nuovi sopralluoghi che hanno portato a maggiori accorgimenti tecnici nei terreni

che dovranno sostenere le due rampe. Ora manca poco, ma i cittadini, che hanno protestato in modo veemente in questi mesi, dovranno pazientare ancora.

Sara Servadei