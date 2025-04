Grazia Deledda vista da Marisa Ostolani

Su invito del comitato ravennate della società ’Dante Alighieri’ alle 17.30 nell’Aula magna della Casa Matha la giornalista Marisa Ostolani terrà la pubblica conferenza ’Grazia Deledda a Cervia: una ribelle nel paese del vento’.

Ostolani, già caporedattore nella redazione dell’Ansa a Roma e corrispondente europea per l’Ansa per la politica estera e la difesa, dopo anni trascorsi lontani dalla Romagna ha scelto di abitare a Cervia, suo paese di origine, e insieme ad altre nove donne ha dato vita a tutta una serie di iniziative per recuperare la memoria di Grazia Deledda che alla fine degli anni Venti del secolo scorso con i proventi del Nobel acquistò una casa proprio a Cervia.

Il primo passo è stato la fondazione, insieme ad altre nove donne, della associazione ’Grazia Deledda, un Nobel a Cervia’ quindi la promozione di un festival dedicato alla scrittrice, la pubblicazione di un volume e soprattutto la valorizzazione di ’Villa Caravella’ dove la Deledda abitò.

Per questo suo impegno di mantenere la memoria della Deledda lo scorso anno Marisa Ostolani è stata premiata con il ’Premio Guidarello’.