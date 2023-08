Graziani canta Graziani

Appuntamento speciale del Lugo Summer Live questa sera dalle 21.30. Al Pavaglione fa tappa il Filippo Graziani canta Ivan tour 2023. Ovvero un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani, visto dagli occhi del figlio Filippo. Un concerto dall’atmosfera intima eseguito in versione acustica e voce.

Nato e cresciuto in un ambiente pieno di musica, suoni, canzoni e di artisti, Filippo a 19 anni inizia, con il fratello Tommy già navigato batterista professionista, a fare serate in trio in locali di tutta Italia. Apre i concerti e divide il palco con artisti come Renato Zero, Le Vibrazioni, Morgan, Negramaro, Niccolò Fabi, Max Gazzè e nel 2008 forma la band Stoner-Rock Carnera con cui entra nel circuito dei club nazionali (è opening act dell’unica data italiana di Zakk Wilde, storico chitarrista di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath).

Trasferitosi a New York, suona nei locali del Lower East Side, guadagnandosi l’headline nello storico Arlene’s Grocery, club in cui hanno debuttato Jeff Buckley e gli Strokes. Rientrato in Italia, Filippo tornare alle sue radici e comincia l’avventura di Viaggi e intemperie, omaggio alla produzione musicale del padre Ivan.

Biglietti in prevendita a 16,50 euro su www.vivaticket.com oppure in loco dalle 20.15. Per prenotazioni Livio cell. 392.767 7315.